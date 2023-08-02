Путин рассказал об отношении России к странам Африки

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что РФ относится к африканским странам как к друзьям, и они, в свою очередь, видят в России друга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (страны Африки. — «Газета.Ru») чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам, как к друзьям», — поделился Путин.

По словам президента, в настоящее время готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом. Путин подчеркнул, что нельзя упустить и другие регионы Африки.

«У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. <...> Континент огромный и будет совершенно очевидно ... будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия», — отметил Путин.

До этого Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».