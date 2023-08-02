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Посол Ирана в РФ прокомментировал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании

Посол Ирана Джалали назвал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании позором

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции, организованной МИА «Россия сегодня», заявил, что сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран, передает РИА Новости.

«В Швеции и Дании происходит такое позорное дело», — прокомментировал он акции.

Джалали добавил, что акции с сожжением Корана говорят о двойных стандартах, а также о том, что свобода слова в этих странах является демонстрационной, потому что эти действия игнорируют права человека и способствуют распространению ненависти, что противоречит правам человека.

31 июля в Стокгольме прошла очередная разрешенная полицией акция по сожжению Корана рядом со зданием парламента.

По данным СМИ, примерно 50 человек собрались на площади Минтторгет, где Момика и Наджем пинали Коран, подожгли страницы в середине тома, выбросили в мусорный ящик подожженный экземпляр, после чего разорвали и кинули туда другую копию.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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