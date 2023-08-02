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Папа Римский призвал Европу найти путь для мира на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что ЕС не хватает креативных инициатив по Украине

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Миру нужна настоящая Европа в роли миротворца в ее восточной части, в Средиземном море, в Африке и на Ближнем Востоке, заявил папа Римский Франциск, передает Vatican News. По его словам, в особенности эта роль стала актуальной на фоне продолжения конфликта на Украине.

«Миру нужна Европа, настоящая Европа: ему нужна роль моста и миротворца в его восточной части, в Средиземном море, в Африке и на Ближнем Востоке <…> С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: «Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец конфликту на Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?» — отметил понтифик во время визита в Португалию.

Он добавил, что западные государства сбились с пути, допустив истощение подлинного капитала человечества — образования, здравоохранения и всеобщего благосостояния. Папа Римский подчеркнул, что мечтает о Европе, сердце Запада, которая «направляет свои огромные таланты на урегулирование конфликтов и зажигание светильников надежды».

Ранее в Киеве посчитали подарком России слова папы Римского о конфликте на Украине.

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