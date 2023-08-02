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Медведев прокомментировал дело Трампа

Медведев назвал прогрессом США уголовное преследование против Трампа

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя дело экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а подвергают уголовному преследованию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения» — написал Медведев.

Он отметил, что «прогресс налицо».

По данным агентства Reuters, обвинительный акт в отношении Трампа включает четыре пункта. Бывшего президента США обвиняют в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

В 2023 году Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в Мар-а-Лаго.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос обвинений в отношении Трампа не стоит на повестке дня в Кремле.

Ранее США сравнили с нацистской Германией за преследование Трампа.

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