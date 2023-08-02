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Алиев: Баку не имеет территориальных претензий к Еревану

Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил Euronews, что у Баку нет территориальных претензий к Армении и ждет аналогичного подхода от Еревана. Полный текст интервью опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

В интервью он отметил, что вопрос о мире стоит на повестке дня. По словам Алиева, если Армения хочет мира, он будет достигнут.

«Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану», — сказал он.

Глава государства отметил, что люди, живущие в Карабахе на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана или уехать.

Также Алиев подчеркнул, что надеется на успешное завершение мирных переговоров с Арменией в ближайшие месяцы.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Euronews заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность взаимного признания территориальной целостности, однако публично он не дал согласие на это.

25 июля Пашинян во время пресс-конференции заявлял, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано до конца года в случае налаживания диалога с Баку. По его словам, маловероятно, что в договоре будет пункт о Нагорном Карабахе, который может устроить обе стороны.

До этого премьер-министр Армении говорил, что Ереван и Баку еще не достигли единого соглашения по проекту мирного договора между странами. По его словам, работа над договором продолжается.

22 июля лидер Пашинян обозначил «красные линии» Армении в переговорах с Азербайджана. Армянский лидер отметил, что власти республики в переговорном процессе с Баку уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, которые проживают в Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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