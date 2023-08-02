Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative написал, что опосредованная война США с Россией превратила Украину в кладбище.

«Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена», — написал он.

Автор статьи добавил, что больницы на Украине переполнены. Кроме этого, он уверен, что Киеву необходимо заключить с Москвой мир, пока не стало «слишком поздно».

Ранее газета The New York Times написала, что число бойцов Вооруженных сил Украины, раненных при контрнаступлении, является колоссальным.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Запад требует от неподготовленных к столкновениям с российскими войсками украинских военных решительных действий, тем самым превращая контрнаступление в бойню.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.