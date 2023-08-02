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Путин вручил госнаграды участникам спецоперации и отличившимся россиянам

Путин: погибшие участники СВО ушли как герои

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения наград отличившимся россиянам назвал погибших участников спецоперации героями и заявил, что они ушли, не дрогнув и не отступив. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент упомянул командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева. Он подчеркнул, что эти военнослужащие с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали дух боевых товарищей.

«Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — сказал глава государства.

Он также отметил, что все, кому вручают награды в Кремле, поставили во главу угла служение родине. Герои спецоперации, подчеркнул Путин, пришли на передовую с целью быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру и национальные интересы, а также отстоять право людей жить своей волей по заветам предков.

Путин поблагодарил присутствующих на церемонии военнослужащих, сотрудников Росгвардии и МВД, стоявших на посту 24 июня, и вручил им государственные награды.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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