В Кремле проходит церемония вручения государственных наград

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Кремле, сообщает ТАСС.

Отмечается, что высших госнаград удостоены военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Кроме того, государственные награды получили россияне за выдающиеся заслуги в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.

По данным агентства, Путин вручил Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Ордена Мужества, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медали, знаки отличия.

До этого пресс-служба Кремля анонсировала вручение государственных наград.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что экипаж российского танка «Алеша» за отражение атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».