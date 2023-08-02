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Россия готовит варианты поставки зерна из РФ, в том числе на безвозмездной основе

Путин сообщил Эрдогану о подготовке вариантов поставок зерна из РФ

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Vadim Ghirda/Reuters

Президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных, передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что продление «зерновой сделки» потеряло смысл из-за полного отсутствия прогресса в реализации российской части соглашения. Однако Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими государствами, заинтересованными в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся странам.

«Ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе», — сообщает Кремль, обратив внимание, что этот вопрос обсуждался на втором саммите Россия — Африка, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия может возобновить зерновую сделку только после выполнения взятых в отношении Москвы обязательств. Как пишет «Москва 24», Москва неоднократно продлевала соглашение из-за обещаний о разблокировки препятствий в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений, однако, по словам главы государства, ничего из этого не было выполнено.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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