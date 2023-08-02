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В Думу внесли законопроект, дающий новый статус работодателям участников СВО

Турчак: законопроект даст работодателям участников СВО статус соцпредпринимателей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Глава группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале заявил, что в Госдуму внесли законопроект, который приравняет работодателей участников специальной военной операции статус соцпредпринимателей.

«Работодателей, которые будут трудоустраивать участников СВО, приравняют к социальным предпринимателям. <...> Эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации», — поделился Турчак.

До этого рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который решит вопрос с обязательным государственным страхованием добровольцев, участвующих в спецоперации.

После принятия законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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