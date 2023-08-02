Сунак и Шольц осудили переворот в Нигере

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Олафом Шольцем, сообщается на сайте британского кабмина. Как заявили в пресс-службе главы правительства королевства, одной из тем беседы сторон стала ситуация в Нигере.

«Премьер-министр и канцлер Шольц обсудили тревожную ситуацию в Нигере. Великобритания и Германия осудили недавние попытки подорвать демократию, мир и стабильность в стране. Премьер-министр приветствовал наши совместные усилия по поддержанию стабильности и защите наших граждан в Нигере», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Сунака добавили, что помимо попытки госпереворота в Нигере, стороны поговорили о прошедшем в Литве саммите Североатлантического альянса. В ведомстве подчеркнули, что политики с нетерпением ждут личной встречи, которая состоится на саммите G20 в Индии.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.