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Путин обсудил с Эрдоганом зерновую сделку

Путин по телефону объяснил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

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Владимир Смирнов/Pool/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом изложил ему причины выхода российской стороны из сделки по зерну. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия «пакетных» соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» ее очередное продление потеряло смысл», — сказано в пресс-релизе.

Там также отмечается, что президент РФ подтвердил готовность страны вернуться к зерновой сделке при выполнении Западом своих обязательств.

До этого стало известно, что российский и турецкий президенты достигли договоренности о визите лидера РФ в Турцию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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