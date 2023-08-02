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В Молдавии назвали причину высылки российских дипломатов

Глава МИД Молдавии заявил, что высылка дипломатов стала ответом на политику РФ

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IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Россия якобы использовала неуважительный подход в отношении Кишинева. В интервью порталу deschide.md он отметил, что это привело к сокращению российской дипмиссии в стране.

«Россия до этого решения вела неуважительную политику по отношению к гражданам нашей страны, в значительной степени это решение является ответом на такую политику России. Россия предпочла не проводить правильную, уважительную и дружественную политику с нашей страной, быть страной, которая создает угрозы, проблемы, негативные последствия», — пояснил Попеску.

Он добавил, что политику Москвы в отношении Молдавии якобы можно назвать враждебной и она стала только хуже в последнее время. Попеску подчеркнул, что российские дипломаты занимались в стране «шпионажем и вмешательством во внутренние дела».

«Это было суверенное решение, о чем наши партнеры узнали, когда оно уже было принято и применено», — заключил глава МИД Молдавии.

Власти Молдавии приняли решение о сокращении российской дипмиссии 26 июля. Это решение последовало в ответ на материал СМИ о якобы шпионаже дипломатов из России в стране. При этом в публикации подобное предположение обосновывалось количеством спутниковых тарелок и антенн на здании российского посольства в Кишиневе. В итоге МИД Молдавии объявил о высылке 45 сотрудников российского диппредставительства. Москва пообещала, что действия не останутся без ответа.

Ранее в Молдавии предупредили о больших бедах при игре против России.

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