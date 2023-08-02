Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому побывать в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, чтобы убедиться лично в результатах работы военных РФ и сделать выводы. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

По словам Медведева, посетив названные города, Зеленский сам увидит, что «сделал со своей страной».

«Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы», — написал зампред Совбеза РФ.

Как считает Медведев, если украинский глава государства действительно побывает в ряде городов страны, то он сможет оценить последствия решений Киева.

До этого официальный представитель Мария Захарова сообщила, что Киев из-за террористических методов усугубляет кризис. По словам российского дипломата, украинская сторона продолжает отдалять перспективу мирного разрешения конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.