В Грузии обещают призвать правящую партию к ответу за связи с Россией

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вряд ли сможет победить на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, заявил оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, общество покажет свое реальное отношение к властям республики во время голосования.

«В 2024 году «Грузинской мечте» будет вынесен политический приговор, мы не собираемся мстить, но все, кто связан с Россией, будут привлечены к ответу. «Грузинская мечта» проиграла бы и предыдущие выборы, если бы избирательная система была пропорциональной», — отметил Манджгаладзе.

Он добавил, что Грузию нужно «спасти» от действующей власти. Манджгаладзе подчеркнул, что каждый грузин может стать частью победы оппозиции над правящей партией в 2024 году.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией».

Ранее Грузия отказалась открывать «второй фронт» для Украины.