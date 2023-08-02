Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии обещают призвать правящую партию к ответу за связи с Россией

Оппозиционный депутат Манджгаладзе: правящая партия Грузии ответит за связи с РФ

close
100%
РИА «Новости»

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вряд ли сможет победить на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, заявил оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, общество покажет свое реальное отношение к властям республики во время голосования.

«В 2024 году «Грузинской мечте» будет вынесен политический приговор, мы не собираемся мстить, но все, кто связан с Россией, будут привлечены к ответу. «Грузинская мечта» проиграла бы и предыдущие выборы, если бы избирательная система была пропорциональной», — отметил Манджгаладзе.

Он добавил, что Грузию нужно «спасти» от действующей власти. Манджгаладзе подчеркнул, что каждый грузин может стать частью победы оппозиции над правящей партией в 2024 году.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией».

Ранее Грузия отказалась открывать «второй фронт» для Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях