Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сейчас говорит по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.

«Разговор идет сейчас», — сказал Песков.

По его словам, Кремль по итогам разговора глав государств опубликует пресс-релиз.

До этого Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка рассказал, что договаривался с турецким президентом о встрече либо в России, либо в Турции. По словам президента РФ, турецкий лидер приглашал его совершить визит в Турцию до выборов этой стране, но от этого отказались, чтобы не было спекуляций на тему визита Путина.

Также The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники, писала, что президент России проигнорировал просьбы Эрдогана обсудить возобновление зерновой сделки.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.