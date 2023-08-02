Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в конференции по безопасности в Москве

Песков: Путин выступит на конференции по безопасности в Москве по видеосвязи

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин может выступить на московской конференции по международной безопасности под эгидой Минобороны РФ по видеосвязи.

На вопрос журналиста, планирует ли Путин принять участие в конференции, Песков не дал точного ответа.

«Пока непонятно, позволит ли график президенту там (на конференции. — «Газета.Ru») побывать, если будет — сообщим, но предусмотрено видеообращение», — поделился пресс-секретарь президента.

До этого Песков заявлял, что у Владимира Путина на данный момент нет планов ехать на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорк.

Также Песков не назвал точных дат посещения Путиным Турции.

Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка рассказал, что договаривался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече либо в России, либо в Турции.

Ранее Путин пошутил
 про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях