В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в конференции по безопасности в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин может выступить на московской конференции по международной безопасности под эгидой Минобороны РФ по видеосвязи.

На вопрос журналиста, планирует ли Путин принять участие в конференции, Песков не дал точного ответа.

«Пока непонятно, позволит ли график президенту там (на конференции. — «Газета.Ru») побывать, если будет — сообщим, но предусмотрено видеообращение», — поделился пресс-секретарь президента.

До этого Песков заявлял, что у Владимира Путина на данный момент нет планов ехать на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорк.

Также Песков не назвал точных дат посещения Путиным Турции.

Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка рассказал, что договаривался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече либо в России, либо в Турции.

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