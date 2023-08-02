Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения России к зерновой сделке.

»(Президент России Владимир) Путин повторял сто раз, что Российская Федерация готова вернуться не только к переговорам, но и к сделке. Но сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», — заявил Песков.

При этом он отметил, что российские интересы в рамках сделки соблюдены не были.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенным Штатам стало известно о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению зерновой сделки. Она отметила, что доказательств этого Вашингтону пока не представлено. По ее мнению, в Кремле знают, что для вывода российских удобрений на международный рынок и для продолжения усилий по поиску способов оплаты за них требуется возвращение Российской Федерации в зерновую сделку.

Песков отмечал, что Москва готова незамедлительно вернуться вернуться к зерновой сделке, но на российских условиях.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.