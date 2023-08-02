Зеленский отреагировал на ситуацию с вызовом посла Польши в МИД Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Twitter, что важно не позволить «политическим мгновениям» испортить отношения Украины и Польши.

«Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может. Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть», — написал президент Украины.

Он добавил, что в нынешний период заметны разные «течения», при которых политика пытается быть выше единства народов, а эмоции — выше их фундаментальных интересов.

До этого в МИД Украины вызвали посла Варшавы Цихоцкого после слов министра канцелярии президента Польши о неблагодарности Киева за оказанную помощь. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности. Польша не первая страна, которая призвала Украину быть более признательной за поддержку. «Газета.Ru» разбиралась, к чему могут привести постоянные просьбы Зеленского об оружии, истребителях и деньгах.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.