В МИД РФ высказались об угрозе применения силы в отношении Нигера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.

«Мы полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере и организовать национальный диалог.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная охрана. Они требовали подписать документ об отставке. Армия Нигера заявила, что готова атаковать мятежников. На следующий день гвардия объявила о свержении президента. Конфликт начался после того, как Базум поднял вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани.

30 июля сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить «все меры», в том числе и военные.

Сообщество призвало мятежников освободить Базума, а также восстановить конституционный порядок.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.