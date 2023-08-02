Власти Польши призвали изолировать Белоруссию после инцидента с вертолетами

Замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Польши Мацей Васик призвал изолировать Белоруссию после инцидента с вертолетами на границе, сообщает агентство Bloomberg.

«В сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны прийти к полной изоляции Беларуси в будущем. Президент [Белоруссии Александр] Лукашенко реагирует только на силу», — заявил Васик.

До этого в Минобороны Польши называли инцидент с белорусскими вертолетами на границе провокацией. Польские военные полагают, что белорусские власти намеренно пошли на провокацию против восточного фланга НАТО и непосредственно Польши.

Замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич подчеркнул, что такие ситуации не должны случаться в будущем, так как могут стать причиной столкновения.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.