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В МИД России отреагировали на террористические методы Украины

Захарова сообщила, что Киев из-за террористических методов усугубляет кризис

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что с использование властями Киева террористических методов украинский кризис только затягивается. Об этом сообщается на YouTube-канале МИД РФ, транслирующем брифинг.

По словам российского дипломата, украинская сторона продолжает отдалять перспективу мирного разрешения конфликта.

«Использование террора киевским режимом — фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования», — подчеркнула Захарова.

Как добавила официальный представитель МИД РФ, для терактов Украиной на регулярной основе используются вооружение и техника, поставляемые Киеву западными спонсорами. Захарова обратила внимание, что Запад, поставляя вооружение ВСУ, становится причастным к преступлениям в том числе против России.

До этого в Министерстве обороны сообщили о повторной попытке теракта со стороны Украины. Согласно сообщению военного ведомства РФ, при попытке теракта была применена переоборудованная в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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