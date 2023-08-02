В МИД РФ прокомментировали реакцию США на удары Украины по территории РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США, отказавшись осуждать атаки Киева на территорию РФ, официально оправдали террористические методы украинских властей.

«Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада», — указала дипломат.

По словам Захаровой, после атаки на офисный центр «Москва-Сити» США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя таким образом под угрозу жизни мирных жителей.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украина вправе сама выбирать цели для ударов против России. При этом он отметил, что США «не поддерживают и не дают разрешения» Украине атаковать объекты за украинской территорией.

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные российские регионы. Он отмечал, что эти атаки курирует Запад во главе с США, которые понимают, что Россию невозможно победить военными действиями и потому используют методы террора.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.