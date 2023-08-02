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ОДКБ готова вернуться к обсуждению вопроса о развертывании миссии на границе Армении

ОДКБ может вернуться к обсуждению развертывания миссии на границе Армении

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РИА Новости

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ждет ответа Еревана на вопрос о развертывании миссии на границе Армении. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян РИА Новости.

По его словам, государства, образующие ОДКБ, никогда не самоустранялись от содействия стабилизации ситуации в регионе и уже подтверждали готовность выйти на конкретные решения, чтобы задействовать все имеющиеся возможности.

«По-прежнему ожидаем позитивного отклика со стороны Еревана», — отметил дипломат.

Он обратил внимание на готовность к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ. Агасандян уточнил, что возможно принятие и других совместных мер «помощи нашему союзнику».

20 июня Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал роль Запада в урегулировании кризиса между Баку и Ереваном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у США и ЕС нет искреннего желания способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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