Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ раскрыли детали о человеке, въехавшем на машине в ворота дипмиссии

ТАСС: врезавшийся на машине в ворота дипмиссии водитель состоит на психучете

close
100%
Reuters

Водитель, врезавшийся на машине в ворота посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

По информации ведомства, водителя задержали. Зданию не был нанесен ущерб и никто не пострадал, отметили в посольстве.

2 августа в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что в Кишиневе автомобиль марки «Мерседес» врезался в ворота посольства России и скрылся с места. Его разыскали и задержали.

26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства.

Поводом для этого стали сообщения в прессе о том, что на крыше российского дипведомства установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа, а некоторые работники посольства могут быть причастными к дестабилизации ситуации в республике.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях