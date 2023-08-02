В посольстве РФ раскрыли детали о человеке, въехавшем на машине в ворота дипмиссии

Водитель, врезавшийся на машине в ворота посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

По информации ведомства, водителя задержали. Зданию не был нанесен ущерб и никто не пострадал, отметили в посольстве.

2 августа в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что в Кишиневе автомобиль марки «Мерседес» врезался в ворота посольства России и скрылся с места. Его разыскали и задержали.

26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства.

Поводом для этого стали сообщения в прессе о том, что на крыше российского дипведомства установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа, а некоторые работники посольства могут быть причастными к дестабилизации ситуации в республике.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».