США сравнили с нацистской Германией за преследование Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп сталкивается с политическим преследованием на родине, заявили в пресс-службе предвыборной кампании кандидата в главы государства. Так его штаб в соцсети Truth Social, созданной республиканцем, отреагировал на новые обвинения в адрес политика по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

«Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов <...> и другие авторитарные диктаторские режимы. Президент Трамп всегда следовал закону,» — говорится в сообщении.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».