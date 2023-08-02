Зеленский заявил о работе украинских систем ПВО на пределе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны Украины работают на пределе возможностей.

«Защищаемся на максимуме имеющихся сил», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, самые существенные повреждения получили объекты на юге страны.

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

2 августа мэр Киева Виталий Кличко рассказал о повреждениях в городе после взрыва.

По данным Минобороны, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносят по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.