В Совфеде оценили новые обвинения против Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа попытаются осудить его политические оппоненты, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на новые обвинения в адрес политика по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

«Таким образом, Трампа будут добивать. Как бы ни росла на этом фоне его популярность среди противников Байдена и демократов, если врагам удастся его осудить, его шансы вновь стать президентом будут весьма призрачны. Единственный шанс в этих условиях для республиканцев — бросить все силы на дискредитацию главного — и единственного на сегодняшний день кандидата демократов — президента Байдена, используя его растущую уязвимость», — написал Пушков.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».