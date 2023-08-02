Назван основной противник расширения БРИКС

Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных бразильских официальных лиц.

По данным агентства, власти Бразилии выражают беспокойство, что БРИКС может лишиться авторитета, если в него допустят другие страны.

«Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью», — отметил чиновник.

Он уточнил, что в какой-то момент Бразилии придется уступить, так как не в природе этой страны блокировать что-то.

По данным агентства, Бразилия намерена добиваться постепенного расширения объединения, чтобы поддерживать региональный баланс и сохранять основную роль всех членов БРИКС.

1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. По его словам, интерес к альянсу свидетельствует о его потенциале и растущем авторитете.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.