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Захарова назвала мейнстримом вопрос притязаний Польши на Западную Украину

Захарова: тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Тема притязаний Варшавы на территории западной Украины уже становится мейнстримом в польском обществе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«За последние годы тема того, что эта историческая справедливость должна наконец свершиться, а они [Польша] ее видят, естественно, в контексте Западной Украины», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что этот данный вопрос поднимают не отдельные маргиналы на тайных встречах. Это становится уже мейнстримом.

Захарова напомнила, что в стране выпускают символические марки и монеты, где территории западной Украины находятся в составе Польши. Это, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, создает «определенный общественный контур».

Накануне в Польше назвали ловушкой проукраинскую позицию властей страны. По мнению главреда Myśl Polska Яна Энгельгарда, Варшава пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что конфликт на Украине является «ее войной».

Ранее в Польше заявили, что украинские политики с Зеленским «порыкивают» на Варшаву.

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