В МИД России назвали ложным утверждение, что Украина вышла из СНГ

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил РИА Новости, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ.

По словам Агасандяна, утверждение о том, что Украина якобы вышла из СНГ, является неверным. Он указал, что, хотя Киев фактически не участвует в работе содружества и денонсировал около 80 соглашений в его рамках, в отношении Украины все еще действуют более 150 международных договоров, подписанных по линии СНГ.

Агасандян уточнил, что в основном это документы торгово-экономического и гуманитарного характера.

В июне кабинет министров Украины остановил действие межправительственного соглашения с РФ о трудовой деятельности и социальной защите граждан двух стран, работающих за пределами границ своих государств.

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук также заявлял, что страна вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

До этого украинские власти разорвали ряд соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, Сирией и в рамках СНГ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.