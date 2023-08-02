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В Польше назвали ловушкой проукраинскую позицию властей страны

Myśl Polska: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик

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Global Look Press

Власти Польши, придерживающиеся крайне проукраинской позиции, загнали в страну в тупик. Об этом написал в редакционной статье главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.

По его словам, продвигаемый пропагандистский тезис об Украине, воюющей за весь «свободный мир», за Европу и за существование Польши, крайне удобен украинским властям, так как он дает им военную, финансовую и политическую помощь. Энгельгардт считает, что Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что конфликт на Украине является «ее войной».

Он подчеркнул, что заявления польских политиков о «гибели украинцев за нашу свободу» являются абсурдными и не имеющими отношения к действительности, а украинский конфликт касается только отношений между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что ситуация с зерном с Украины вредит отношениям Киева и Варшавы.

По его словам, пользуясь сложившейся ситуацией, киевские власти хотят на особых условиях закрепиться на сельскохозяйственном рынке Европейского союза.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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