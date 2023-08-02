Мятежники Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что военные, осуществившие государственный переворот в конце июля в Республике Нигер, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

В своем заявлении 26 июля мятежники объявили о снятии Мохаммеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель объявил эвакуацию из Нигера граждан всех стран Евросоюза.

26 июля президента Нигера Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная охрана. Они требовали подписать документ об отставке. Армия Нигера заявила, что готова атаковать мятежников. На следующий день гвардия объявила о свержении президента. Конфликт начался после того, как Базум поднял вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.