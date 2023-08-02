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Евродепутат предположил, что переворот в Нигере может повлиять на санкции ЕС против РФ

Евродепутат Мариани заявил, что путч в Нигере отразится на санкциях ЕС против РФ

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Dmitry Lovetsky/AP

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что военный переворот в Нигере и последовавшее за ним заявление новых властей страны о прекращении поставок урана во Францию могут поставить под вопрос возможность ЕС подвергнуть санкциям атомный сектор России, сообщает газета «Известия».

По мнению евродепутата, такое развитие событий может привести к дефициту урана в Европе и к росту цен на него. В свою очередь, это вызовет подорожание электроэнергии, производимой на атомных станциях. Подобные условия, отметил Мариани, снижают риск введения Евросоюзом санкций в отношении российского атомного сектора. Однако, подчеркнул депутат, никогда нельзя быть уверенным, чего можно в итоге ожидать от Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не ожидает проблем с поставками урана после военного переворота в Нигере. С таким заявлением на брифинге в Брюсселе выступил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в ЕС имеются достаточные запасы урана, и предложений на мировом рынке также хватает.

31 июля Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию. Накануне мятежники обвинили Париж в подготовке военной интервенции. Нацкомитет по спасению Нигера, захвативший власть в стране, узнал, что свергнутое правительство обратилось к французским властям с просьбой помочь в освобождении президента Мохаммеда Базума.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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