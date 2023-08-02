Песков заявил о возможности возвращения к зерновой сделке после выполнения условий России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться вернуться к зерновой сделке, но на российских условиях, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация и согласны ли российские власти вернуться к переговорам по возобновлению зерновой сделки, Песков сказал, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после того, как будут выполнены условия для России.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтону стало известно о якобы готовности России вернуться к обсуждению зерновой сделки. Дипломат заявила, что доказательств этого администрации США пока не представлено. По ее мнению, в Москве знают, что для вывода российских удобрений на международный рынок и для продолжения усилий по поиску способов оплаты за них требуется возвращение РФ в зерновую сделку.

До этого сообщалось, что по меньшей мере шесть гражданских судов вошли в Черное море и направились в сторону Украины, несмотря на прекращение действия зерновой сделки и предупреждение Министерства обороны России.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.