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Ряд деталей обвинения против Трампа засекретили

AFP: имена фигурантов дела о штурме Капитолия сторонниками Трампа скрыли

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Manuel Balce Ceneta/AP

Имена фигурантов дела о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года засекретили, сообщает AFP.

Сообщается, что в 45-страничном обвинительном заключении упоминаются шесть сообщников Трампа, но их имена засекречены. Ожидается, что бывший президент США предстанет перед судом 3 августа.

По данным агентства Reuters, отчасти обвинения против Трампа связали с попыткой обнулить голоса темнокожих избирателей, проголосовавших за кандидата из рядов Демократической партии США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что суд утвердил обвинительный акт в отношении Трампа.

До этого Трамп сообщил общественности, что он получил письмо о том, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена. В письме говорится, что в готовящемся обвинительном акте якобы упоминаются три федеральных закона: лишение прав, заговор с целью обмана США и привлечение ложных свидетелей.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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