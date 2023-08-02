Ряд деталей обвинения против Трампа засекретили

Имена фигурантов дела о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года засекретили, сообщает AFP.

Сообщается, что в 45-страничном обвинительном заключении упоминаются шесть сообщников Трампа, но их имена засекречены. Ожидается, что бывший президент США предстанет перед судом 3 августа.

По данным агентства Reuters, отчасти обвинения против Трампа связали с попыткой обнулить голоса темнокожих избирателей, проголосовавших за кандидата из рядов Демократической партии США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что суд утвердил обвинительный акт в отношении Трампа.

До этого Трамп сообщил общественности, что он получил письмо о том, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена. В письме говорится, что в готовящемся обвинительном акте якобы упоминаются три федеральных закона: лишение прав, заговор с целью обмана США и привлечение ложных свидетелей.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.