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В Вашингтоне утверждают, что Москва готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

В США утверждают, что Москва готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

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Andrew Kravchenko/AP

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтону стало известно о якобы готовности России вернуться к обсуждению зерновой сделки. Об этом дипломат сказала на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

По словам Томас-Гринфилд, в США увидели признаки того, что Москва может быть заинтересована в возращении к обсуждению вопроса о зерновой сделке. Дипломат заявила, что доказательств этого администрации США пока не представлено. По ее мнению, в Москве знают, что для вывода российских удобрений на международный рынок и для продолжения усилий по поиску способов оплаты за них требуется возвращения РФ в зерновую сделку.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть гражданских судов вошли в Черное море и направились в сторону Украины, несмотря на прекращение действия зерновой сделки и предупреждение Министерства обороны России.

Экспертом идентифицированы корабли Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прибывшие из Израиля, Греции и Турции/Грузии. Эти суда открыто указали пункт назначения «Украина».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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