Пашинян: Азербайджан пока не сделал публичного согласия на взаимное признание территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность взаимного признания территориальной целостности, однако публично он не дал согласие на это. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В Брюсселе на встрече с президентом Алиевым мы пришли к пониманию, что должны пойти на взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана. До сих пор президент Азербайджана публично не подтвердил нашу договоренность, но и не исключил этого», — сказал он.

25 июля Пашинян во время пресс-конференции заявлял, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано до конца года в случае налаживания диалога с Баку. По его словам, маловероятно, что в договоре будет пункт о Нагорном Карабахе, который может устроить обе стороны.

До этого премьер-министр Армении говорил, что Ереван и Баку еще не достигли единого соглашения по проекту мирного договора между странами. По его словам, работа над договором продолжается.

22 июля лидер Пашинян обозначил «красные линии» Армении в переговорах с Азербайджана. Армянский лидер отметил, что власти республики в переговорном процессе с Баку уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, которые проживают в Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.