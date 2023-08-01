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Пашинян: Азербайджан пока не сделал публичного согласия на взаимное признание территорий

Пашинян: Алиев пока не дал публичного согласия на взаимное признание территорий

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Пресс-служба МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность взаимного признания территориальной целостности, однако публично он не дал согласие на это. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В Брюсселе на встрече с президентом Алиевым мы пришли к пониманию, что должны пойти на взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана. До сих пор президент Азербайджана публично не подтвердил нашу договоренность, но и не исключил этого», — сказал он.

25 июля Пашинян во время пресс-конференции заявлял, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано до конца года в случае налаживания диалога с Баку. По его словам, маловероятно, что в договоре будет пункт о Нагорном Карабахе, который может устроить обе стороны.

До этого премьер-министр Армении говорил, что Ереван и Баку еще не достигли единого соглашения по проекту мирного договора между странами. По его словам, работа над договором продолжается.

22 июля лидер Пашинян обозначил «красные линии» Армении в переговорах с Азербайджана. Армянский лидер отметил, что власти республики в переговорном процессе с Баку уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, которые проживают в Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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