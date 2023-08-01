ЕС эвакуируют из Нигера всех граждан объединения

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель объявил эвакуацию из Нигера граждан всех стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте», — заявил Боррель.

Известно, что МИД Франции сообщил об эвакуации своих граждан из Нигера, начиная со вторника, 1 августа. Кроме Франции, об эвакуации своих граждан объявила Италия.

Ранее французский правительственный борт прибыл в Нигер, приземлившись в столице республике — Ниамее.

26 июля президента Нигера Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная охрана. Они требовали подписать документ об отставке. Армия Нигера заявила, что готова атаковать мятежников. На следующий день гвардия объявила о свержении президента. Конфликт начался после того, как Базум поднял вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.