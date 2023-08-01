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ЕС эвакуируют из Нигера всех граждан объединения

Боррель объявил эвакуацию из Нигера граждан всех стран Евросоюза

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Stringer/Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель объявил эвакуацию из Нигера граждан всех стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте», — заявил Боррель.

Известно, что МИД Франции сообщил об эвакуации своих граждан из Нигера, начиная со вторника, 1 августа. Кроме Франции, об эвакуации своих граждан объявила Италия.

Ранее французский правительственный борт прибыл в Нигер, приземлившись в столице республике — Ниамее.

26 июля президента Нигера Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная охрана. Они требовали подписать документ об отставке. Армия Нигера заявила, что готова атаковать мятежников. На следующий день гвардия объявила о свержении президента. Конфликт начался после того, как Базум поднял вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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