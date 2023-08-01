США не увидели свидетельств участия России в перевороте в Нигере

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил во время брифинга, что США не видели никаких свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере. Трансляция велась на Youtube-канале американского дипведомства.

«Мы не видели никаких свидетельств, что Россия стояла за этим переворотом», — отметил Миллер, уточнив, что американское посольство в государстве работает штатно.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера. По его словам, Соединенные Штаты не видят каких-либо признаков прямых угроз своим гражданам или американским объектам в этой африканской стране. Кирби указал, что власти США продолжают «ежечасно» следить за ситуаций в Нигере.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.