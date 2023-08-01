В ООН рассказали, будет ли организация участвовать в саудовском саммите по Украине

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ничего не знает о каком-либо участии ООН в «мирном саммите» по Украине, который организует Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не осведомлен о каком-либо участии ООН на данном этапе», — сказал он.

29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Саудовская Аравия планирует провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. Издание отмечало, что на переговоры пригласили представителей около 30 государств, но в их числе нет России.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что встреча по Украине на территории Саудовской Аравии может быть небесполезной, если поможет западным странам «понять всю тупиковость плана Зеленского».

Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорил, что страна готова участвовать в переговорном процессе по Украине только в случае привлечения к нему Москвы и Киева.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.