Президент Чехии ратифицировал оборонное соглашение с США

Президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, сообщает Reuters.

Таким образом, процесс ратификации документа завершен в Чехии. Его также подтвердит своей подписью премьер-министр республики Петр Фиала.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Чехией по модернизации и ремонту вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom. Об этом говорится в заявлении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

В управлении американского Минобороны отметили, что власти Чехии запросили у США закупку оборудования для ремонта шести вертолетов AH-1Z и двух UH-1Y, планируется поставить 22 двигателя для вертолетов, 14 навигационных систем, 24 радиостанции и четыре пулемета. В пакет также входят оборудование связи, системы радиоэлектронной борьбы, запчасти и «услуги правительства США».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.