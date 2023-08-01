Лидер шиитов Ливана призвал молодежь «наказать» сжигателей Корана

Лидер шиитской партии «Хезболлах» в Ливане шейх Хасан Насрулла посчитал, что молодежь из исламских стран должна «наказать» тех, кто сжигает Коран в Европе и не ждать реакции властей. Об этом сообщает Al Manar.

Он назвал позицию глав МИД стран Организации исламского сотрудничества «слабым и недостойным ответом».

«Поэтому исламской молодежи следует не дожидаться запоздалой реакции властей, а действовать самостоятельно и наказать осквернителей Корана в Европе», — сказал глава шиитской партии.

До этого генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха выразил разочарование тем, что власти Швеции и Дании до сих пор не приняли меры для предотвращения повторного осквернения копий Корана. Таха также проинформировал правительства Швеции и Дании, а также генсека ООН Антониу Гутерриша, что «характер этих провокаций достиг тревожного уровня».

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.