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В Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ*

Полиция Испании и Канады ликвидировала террористическую сеть, связанную с ИГИЛ

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Dado Ruvic/Reuters

Полиция Испании и Канады ликвидировала террористическую сеть, связанную с ИГИЛ (организация запрещена в России), сообщает Reuters.

Отмечается, что кульминацией антитеррористической операции стал арест в Торонто 34-летнего мужчины, который вел пропагандистскую деятельность в социальных сетях с целью вербовки новых последователей.

Ранее контрабандиста, вербовщика ИГ Мирсада Кандича суд в США приговорил к пожизненному заключению.

Кандич был осужден по обвинению в заговоре с целью оказания материальной поддержки ИГ в мае 2022 года — по данным следствия, Кандич создавал поддельные документы в период с января 2013 года по июнь 2017 года, предоставлял оружие и организовывал личный состав подразделений террористов.

Кандич считается одним из высокопоставленных членов «Исламского государства», он занимался контрабандой оружия и распространением исламистской пропаганды по всему миру.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

*   организация запрещена в России
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