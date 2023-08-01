Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что российская сторона не поддержала программу США по работе Совета Безопасности во время их председательства в организации в августе. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце», — сказал дипломат РФ.

До этого стало известно, что британское правительство отказалось выдавать въездные визы делегатам от России для участия в проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. Российские делегаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН представлять данные руководящие органы. Постпредство России выразило сожаление о том, что Великобритания не только нарушила свои международные обязательства, как страна, где размещена штаб-квартира IMO, но и бросила вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО.

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