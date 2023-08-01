Эксперты рассказали о росте количества зарегистрированных кандидатов на посты губернаторов

Актуальные данные о количестве зарегистрированных кандидатов на выборы высшего должностного лица субъекта РФ по состоянию на 1 августа говорят о том, что за неделю общее количество зарегистрированных кандидатов выросло более чем в 2 раза. Об этом сообщается на портале Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Отмечается, что 24 июля было зарегистрировано порядка 25 кандидатов, а по данным на 1 августа июля количество успешно зарегистрированных кандидатов составляет уже 63 человека.

Напомним, что ранее регистрация завершилась в Москве, Московской, Орловской, Магаданской, Псковской областях, Приморском крае. После решения ЦИК России также завершилась регистрация кандидатов на выборах главы Хакасии — там зарегистрировано 4 кандидата.

31 июля стали известны имена кандидатов, зарегистрированных на выборы главы Якутии и Воронежской области.

Регистрация пока не завершена в Красноярском крае и Алтайском краях, Чукотском АО, а также Амурской, Тюменской, Ивановской, Новосибирской, Омской, Самарской, Смоленской и др. областях.

Совокупно не представили документы для регистрации в комиссии и, как следствие, утратили статус выдвинутых кандидатов 21 человек. Отказ в регистрации, по-прежнему, только у одного кандидата от регионального отделения партии «Гражданская инициатива» в Московской области, сообщили эксперты НОМ.

Что касается регистрации кандидатов на выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ, общественники отмечают, что общее количество зарегистрированных кандидатов составляет более 1,6 тыс. человек по мажоритарным округам, это на 23% больше, чем неделей ранее.

«Имеющиеся у экспертов НОМ данные позволяют выделить несколько тенденций. Во-первых, за неделю более чем в 2 раза выросло общее количество зарегистрированных кандидатов на выборы высшего должностного лица субъекта РФ», — констатирует заместитель председателя движения «Корпус «За чистые выборы» по правовым вопросам Георгий Багирян.

Во-вторых, заключает эксперт, то, что регистрация кандидатов на сентябрьские выборы осуществляется в штатном режиме, с каждой новой неделей зарегистрированных кандидатов становится больше, отказы в регистрации — единичны.

Ранее эксперты зафиксировали высокий уровень конкурентности на выборах.