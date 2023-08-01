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В Госдуме предложили оснастить детские лагеря видеонаблюдением

Депутат ГД Лантратова предложила оснастить детские лагеря видеонаблюдением

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Фотослужба Госдумы РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова написала обращение к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, предложив ввести в детских лагерях систему видеонаблюдения и «тревожные кнопки». Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и «тревожными кнопками», — заявила депутат.

Кроме того, она выступила с инициативой привлечь к обеспечению безопасности соответствующих учреждений для детей охрану с шестым разрядом квалификации и провести инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев.

До этого девочки из детского оздоровительного лагеря «Счастливое детство» в Анапе заявили о пережитом сексуальном насилии. Инцидент, по данным источника, произошел вечером 29 июля в комнате отдыха. Там от насильственных действий сексуального характера и развратных действий взрослого мужчины пострадали сразу 5 школьниц в возрасте от 10 до 13 лет. Как сообщает канал, одна из них приехала на юг из Подмосковья, остальные — из ДНР.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.

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