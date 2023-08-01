В Молдавии уличили власти в авторитаризме

Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) наносит вред демократии в Молдавии прикрываясь процессом вступления в Евросоюз, считает глава оппозиционной Либерал-демократической партии, бывший премьер-министр республики Влади Филат, передает ТАСС. По его словам, с приходом к власти они подчинили себе все общественные институты.

«Это вредная для демократии конструкция, которая в отношениях с обществом руководствуется формулой: либо существуй под ПДС, либо не существуй вообще. Они начали свое правление с агрессивной атаки на общественные институты, с чистки кадров и расстановки лояльных людей, подчинили себе все общественные институты, ослабив их», — отметил Филат.

Он добавил, что правящая партия собирается использовать свое влияние, чтобы фальсифицировать местные выборы, которые должны пройти в начале ноября. Филат подчеркнул, что «Действие и солидарность» действует не в интересах населения государства и это докажут результаты голосования.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии.