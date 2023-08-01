В СФ рассказали об уходе ряда сенаторов после сентябрьских выборов

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что почти половина сенаторов уйдет из Совфеда после выборов, запланированных в сентябре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 1 августа, у Матвиенко состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, при обсуждении актуальных вопросов она рассказала об обновлении состава СФ.

«В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% в из состава сенаторов из этих регионов», — подчеркнула Матвиенко.

По словам Матвиенко, каждый сентябрь, во время ЕДГ, в СФ приходят новые люди из разных регионов страны, у всех них важные опыт и знания, нужные для сенаторов.

«Это дает нам возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят», — считает спикер Совфеда.

В 2023 году выборы будут проводиться в ряде субъектов РФ. Проголосовать россияне смогут 10 сентября.

До этого в ЦИК обвинили Запад в попытке снести выборы президента России.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».