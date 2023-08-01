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В Кремле пройдет вручение государственных наград

Путин 2 августа вручит государственные награды

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в среду, 2 августа, вручит государственные награды в Кремле, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград», — указано в сообщении.

Отдельно отмечается, что среди награждаемых будут участники специальной военной операции на Украине. Также государственными наградами будут отмечены деятели культуры, работники сельского хозяйства, промышленности, образования и науки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что экипаж российского танка «Алеша» за отражение атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам.

На видео, которое распространилось в сети, видно, как экипаж российского танка нанес удары нескольким единицам техники Вооруженных сил Украины, которые намеревались атаковать на одном из участков фронта.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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